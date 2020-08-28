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Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС

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Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС
Уряд Фінляндії з 28 серпня запроваджує обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Державної ради Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно стосуватиметься, зокрема українських збирачів.

Не торкнеться заборона громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї.

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Топ коментарі

  • ледокол С Бандэра
    Спасибо партии ослов!!!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Який виш закінчив Ісус???-Не є гріхом заробляти гроші в чужій країні , є гріхом влади не давати заробляти на хліб вдома.
  • ледокол С Бандэра
    Еще немного ЗЕуправления и сборщики ягод станут сборщиками объедков по мусорниках, если они будут.
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