Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС

Уряд Фінляндії з 28 серпня запроваджує обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з коронавірусом.