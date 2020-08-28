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Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах

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Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах
Четверо поранених під час розстрілу автобуса, що стався напередодні в Харківській області, перебувають в стабільному стані.

Про це повідомила секретарка Харківської міськради Ольга Мірошниченко із посиланням на Андрія Соцького, заступника головного лікаря лікарні невідкладної допомоги в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, усім надана допомога, стан стабільний - усі чоловіки перебувають у звичайних палатах", - повідомила речниця.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи. 

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Топ коментарі

  • Егор Синягін
    В оправдание стреляющих по опозежопавцам хочу привести такую аналогию. Москва, 1943 год, из госпиталя в краткосрочный отпуск приезжает советский офицер с трофейным "вальтером". Выходит он на улицу и вдруг слышит: "мы всегда дружили с немецким народом, немецкие военные учились в наших училищах, мы вместе освобождали Польшу от польских панов. Нас поссорили зарубежные масоны (американцы, британцы..., .нужное подчеркнуть), Гитлер поднял Германию с колен, надо с ним договориться "где-то посредине". Он как законопослушный гражданин свой страны идет в НКВД, а там ему говорят: " ну это просто другое мнение тут нет ничего плохого" И как вы думаете, что сделает этот офицер (если он офицер)
    Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
    В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А чего они в больницу попали? Переананировали?!
  • Герхард
    Как-то не качественно расстреляли.

    14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.

    Еще учиться и учиться...
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