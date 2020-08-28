Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах

Четверо поранених під час розстрілу автобуса, що стався напередодні в Харківській області, перебувають в стабільному стані.

Про це повідомила секретарка Харківської міськради Ольга Мірошниченко із посиланням на Андрія Соцького, заступника головного лікаря лікарні невідкладної допомоги в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, усім надана допомога, стан стабільний - усі чоловіки перебувають у звичайних палатах", - повідомила речниця.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи.