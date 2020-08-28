Лідер "Екопартії" Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту

Подільсько-Воскресенський міст - черговий пам'ятник столичної корупції. Через зміни місця з'їзду він не вирішить проблему заторів на Троєщині, а тільки створить нові.

Про це лідер "Екопартії" і правозахисник Борислав Береза ​​написав на Facebook у Facebook 27 серпня.

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"Міст, який мав розвантажити рух з правого берега на Троєщину і в зворотний бік, навпаки, призведе до транспортного колапсу на лівому березі і лише збільшить затори. Чому? Тому що намагаються здати його до виборів і тому змінили місце з'їзду. Цей міст уже не на Троєщину. Він закінчиться в районі метро Лівобережної, де після цього буде вічний затор", - написав політик.

У відео до публікації Борислав Береза ​​повідомляє, що, всупереч початковому проєкту, з'їзд з Подільсько-Воскресенського моста зараз намагаються вивести на вузьку вулицю Садову в приватному секторі з двома смугами - по одній смузі в кожен бік. Політик також акцентує увагу на будівництві ЖК поруч із мостом і вважає, що інтереси забудовника могли стати ще одним стимулом для зміни місця з'їзду.

"Влада врахувала інтерес забудовника, який будує ЖК на набережній біля мосту. Без цього з'їзду вартість одного квадратного метра тут буде значно меншою. Саме тому Кличко заблокував будівництво моста на Троєщину. А замість цього будується з'їзд на вулицю Садову", - наголосив Борислав Береза.



