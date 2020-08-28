Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу"

Шанси перемогти в першому турі виборів на посаду міського голови чинного мера Дніпра Бориса Філатова значно зростають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося з 8 по 17 серпня.

Роботою Філатова задоволені 60% опитаних городян. Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов. Під час опитування його назвали 50% респондентів.

У городян також запитали, кого вони готові підтримати серед кандидатів на посаду міського голови. З великим відривом і в цьому опитуванні лідирує чинний мер міста Філатов. Його кандидатуру схвалюють 50% респондентів.

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Зазначається також зростання популярності партії "Пропозиція", яка лідирує в рейтингу політичних сил на виборах до міськради. Згідно з опитуванням, за партію "Пропозиція" готові віддати голоси майже 30% дніпрян, що визначилися і мають намір прийти на вибори. Водночас спостерігається подальше значне падіння рейтингу партії "Слуга народу". Їхній кандидат у мери Дніпра ледь набирає 7% голосів, пропускаючи вперед зі значним відривом Олександра Вілкула та Загіда Краснова.



