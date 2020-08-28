МЗС України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема РФ, - Кулеба
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Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі. Насамперед ідеться про втручання РФ.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу підкреслити, що Міністерство закордонних справ вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі, рішення тієї глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Насамперед йдеться про втручання РФ, Організації договору колективної безпеки, де Росія відіграє провідну роль", - сказав міністр.