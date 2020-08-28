Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затримано співробітника ДСНС України і двох посередників на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, працівник ДСНС та його спільники вимагали від представника поліграфічного підприємства 35 тис. доларів США за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще 10 тис. доларів США - за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкта площею понад 5 тис. кв м без фактичного виїзду на нього.

Крім того, посередники схилили підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всіх дозволів.

Правоохоронці задокументували одержання цими особами 70 тис. доларів США у два етапи. Після передачі другого траншу - 60 тис. доларів США посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС - у його робочому кабінеті. Під час обшуку у нього виявили та вилучили 1,2 тис. доларів США з першого траншу.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: Офіс Генпрокурора