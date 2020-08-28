Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

Службове посвідчення новому очільнику ОДА Зеленський вручив на зустрічі з представниками бізнесу регіону під час робочої поїздки в Черкаську область.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є. Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", – зазначив Зеленський.

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Сергійчук подякував президенту за довіру та пообіцяв працювати на результат.

"Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і "Велике будівництво", – заявив Сергійчук.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах у структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і обіймав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.