Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і далі працюватиме в Україні і пропонує не розвивати конспірологію навколо його емоційних повідомлень і висловлювань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк повідомив у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Піде чи не піде з Нацради реформ Саакашвілі? Вчорашній день, зокрема, пройшов під знаком цього гострого питання. На мій погляд, немає ані найменших підстав влаштовувати традиційні конспірологічні розгляди у зв'язку з його емоційними постами. Міхеіл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний, часто безапеляційно, швидко і різко реагує на багато що. Тим і славиться. Він завжди додає драйву в нашу управлінську рутину", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Саакашвілі сильно переживає за країну, за втрату темпу, за ефективність/неефективність своєї роботи, за корпоративну репутацію тієї ж Нацради реформ.

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"Він (Саакашвілі. - Ред.) хоче швидше і результативніше працювати. Природно, що він абсолютно нетерпимо ставиться до якогось зайвого бюрократизму, додаткових узгоджень і інших обов'язкових процедур. Коротше, до всього того, чим така знаменита наша важко реформована держава. Робить він і досить яскраві заяви. Але я б точно не драматизував ситуацію", - зауважив радник керівника ОП.

Подоляк повідомив, що сам Саакашвілі в розмові з ним у четвер підкреслив, що "Україна для нього надзвичайно важлива і що ми продовжуємо працювати, продовжуємо проєктувати нові формати держави, нові формати галузевих реформ. Все цілком конструктивно і дуже багато у нас напрацювань, які вимагають обов'язкового доведення до розуму..."

У зв'язку з цим радник Єрмака вважає, що Саакашвілі "ще буде і буде тут працювати", але також вказав, що Нацрада реформ - це, насамперед, важливий інституційний орган, який має чіткі цілі і завдання, і який є свого роду "креативним майданчиком" для відвертого обговорення стратегічних напрямків розвитку України.

"До Нацради входить багато ключових креаторів і управлінців, які визначають правила гри на наших ринках. Так, Саакашвілі чудовий модератор цього майданчика, але цінність Нацради реформ у тому, що вона в будь-якому випадку є корпоративним органом, який завжди здатний запропонувати суспільству прекрасний інтелектуальний продукт колективного виробництва", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі опублікував ввідеозвернення, в якому вибачається перед населенням Грузії за свої помилки і каже, що повертається в Грузію.

Зі свого боку міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що тільки привітає, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в розшуку, виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, оскільки грузинська в'язниця його чекає.