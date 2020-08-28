За добу в ЗСУ зафіксовано 52 нові випадки COVID-19, хворіють 593 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 28 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 593 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

За даними відомства, загалом за час пандемії одужали 1023 особи, летальних випадків - 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуваює 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 168 осіб.

За минулу добу зареєстровано 52 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець).

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Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.



Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа (Київська область – 9 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України, Львівська область – 8 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Чернівецька область – 1 військовослужбовець та 4 працівники ЗС України, Одеська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Закарпатська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська та Вінницька область – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.





