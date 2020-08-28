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Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань

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Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Євросоюз не може виключати ймовірного вторгнення Росії в Білорусь і повинен надіслати Москві відповідний сигнал.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Лінкявічюс сказав у п’ятницю в Берліні перед початком неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де буде обговорюватись ситуація в Білорусі.

За його словами, міністри на зустрічі повинні надіслати сигнал Росії, що вона не може вторгнутися у Білорусь.

"Ми вчора бачили знову заяви про можливі резервні сили, готові до відправки. Цього наразі не трапилося, але ми не можемо виключати цього вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться під прикриттям договірних зобов'язань", - сказав литовський міністр.

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Він підкреслив, що "немає юридичних, військових чи практичних підстав" для військової інтервенції Росії.

"Тому важливо надіслали відповідний сигнал", - зазначив Лінкявічюс.

Він підкреслив, що не бачить підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.

"Ми повинні зберігати тиск і санкції, тому що причини, з яких були запроваджені санкції, не зникли", - сказав міністр.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 серпня, застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Звернення до Росії від посадовців НАТО і ЄС надійшли після того, як у четвер президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    Кацапська армія вже в Білорусі.
  • Перехватчик



    Йозеф Кнехт

    @jozefkneht1

    ·41 мин

    Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
    https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
  • Андерсен a4cbf7de
    Если оно и произойдет то в форме белорусского ОМОНА, полиции и с нашивками белорусской армии. Там наверно швейные фабрики работают на полную мощность выполняя срочный заказ ( на всякий случай) помню очень правда давно ( сто лет назад) тоже имел два комплекта совершенно разной формы... ( так что ничего нового с тех пор не придумали, все когда то было).
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