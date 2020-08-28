Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома"

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що застосунок "Дій вдома" повинні встановлювати також і ті особи, які контактували з хворими на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Справді, додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною. Але, наскільки нам відомо, цей додаток встановлюють протягом 24 годин з моменту перетину кордону. І за цей час людина може мати багато контактів, - сказав Кличко. - Це добре, що уряд, нарешті, за нашою пропозицією, вже ухвалив рішення про обмін даними застосунку "Дій вдома" із органами місцевого самоврядування. Зокрема, міський Моніторинговий центр почав отримувати данні про людей, які повертаються з-за кордону. Але, щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. - Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - наголосив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що таким чином з’явиться можливість швидше виявляти можливі спалахи захворювання.

"Ми очікуємо від уряду на оперативне ухвалення такого рішення. Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину", - сказав Кличко.