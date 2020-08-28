Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про топ-10 електронних послуг, запуск яких намічено на найближчий час.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, на інтернет-порталі "Дія" з'явиться три нові послуги. Серед них оновлена ​​реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю онлайн, можливість почати і завершити онлайн будівництво, що належить до категорії "СС1" (кафе, приватні будинки, малі споруди), "е-Малятко" онлайн.

Коментуючи останній пункт, Федоров нагадав, що з 1 січня ця послуга стала доступною для українців в пологових будинках або в центрах надання адміністративних послуг, і скористалися послугою понад 20 тисяч сімей. "Зараз йде робота над тим, щоб цю послугу можна було отримати повністю онлайн. Охоплення аудиторії послугою в районі близько 380 тисяч громадян України", - зазначив міністр.

Читайте також: Мінцифри запустило Гід з державних послуг: понад 1000 сервісів зібрано в одному місці

У мобільному додатку "Дія", який є в "AppStore" і "Play Store", з жовтня 2020 року стане доступним:

- цифровий шеринг документів: завдяки цій послузі кожен зможе передавати копії власних документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) в електронному вигляді за допомогою пуш-повідомлень;

- управління документами певного користувача: це дає можливість, наприклад, поділитися технічним паспортом на автомобіль з іншою людиною в додатку "Дія";

- отримання і сплата штрафів;

- отримання інформації та оплата боргів;

- цифровий ІПН замість паперового;

- цифрове свідоцтво про народження;

- статус внутрішньо переміщеної особи.

Крім цього, Федоров зазначив, це лише 3% від того, над чим ведеться робота в рамках програми "Держава в смартфоні".



