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Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка

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Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка
Россійські окупаційні адміністрації продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства", - сказано в повідомленні.

Крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. "ДНР/ЛНР" та паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
    - В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
  • Підлога Маккартні
    Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 360
  • matveich hard
    хороший повод для лишения гражданства Украины, а цирк предлагает выборы, дно.
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