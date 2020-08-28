Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков

Кремль вважає, що сформований на прохання Олександра Лукашенка резерв зі співробітників правоохоронних органів Росії не буде використовуватися на території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це в розмові з журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Дуже важливо усвідомлювати, і президент (Путін. - Ред.) підкреслив, що це саме резерв, і, власне, немає ніякої необхідності якось його задіяти, якось його використовувати. Президент Путін виходить з того, що його ніяк не буде використано. І ми виходимо з того, що до такої крайньої ситуації, яку описав президент, з такою ситуацією Білорусь не зіткнеться", - сказав представник Кремля.

На запитання, чи може Росія надати допомогу не білоруським силовикам, а населенню, громадянському суспільству країни, Пєсков відповів: "Це гіпотетичні міркування. Ми з вами бачимо, що силовики діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно виконують свої функції".

27 серпня в інтерв'ю "Росії 24" Володимир Путін заявив, що сформував резерв із силовиків для відправки в Білорусію на випадок протидії можливому екстремізму.

У розмові з журналістами Пєсков пояснив, що екстремістські дії можуть становити загрозу передусім для жителів Білорусії, але місцева міліція такими діями не займається.

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