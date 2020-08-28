Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.
На місці події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їхню думку, незаконним будівництвом.
Під час згаданих подій поліція забезпечила охорону громадського порядку, було встановлено всіх осіб на місці конфлікту і попереджено подальші активні і протиправні дії.
За даним фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в місті Умань, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).
Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва.