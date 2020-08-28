Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження

27 серпня близько 23:00 в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України і групою брацлавських хасидів, які прибули в Умань для святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

На місці події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їхню думку, незаконним будівництвом.

Під час згаданих подій поліція забезпечила охорону громадського порядку, було встановлено всіх осіб на місці конфлікту і попереджено подальші активні і протиправні дії.

За даним фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в місті Умань, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва.