Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

У Міністерстві освіти і науки визначилися з темою першого шкільного уроку в цьому навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Вже за кілька днів – свято 1 вересня! Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах.

Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. Для проведення інтерактивного уроку рекомендуємо педагогам скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами", - йдеться в повідомленні.



Як зазначили у відомстві, ці матеріали допоможуть:

◾ пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;

◾ розвінчати міфи щодо COVID-19;

◾ ознайомити з правилами респіраторної гігієни;

◾ поінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.



Матеріали для 1-4 класів завантажуйте за цим посиланням: bit.ly/UNICEF_lesson1



Матеріали для 5-11 класів – за цим: bit.ly/UNICEF_lesson2



Урок розроблений ГС Освіторія в межах кампанії "Школо, ми готові", яку реалізує UNICEF Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України.



Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня на mon-covid19.info/schools.