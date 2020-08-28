Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.
"Вже за кілька днів – свято 1 вересня! Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах.
Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. Для проведення інтерактивного уроку рекомендуємо педагогам скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, ці матеріали допоможуть:
◾ пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
◾ розвінчати міфи щодо COVID-19;
◾ ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
◾ поінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.
Матеріали для 1-4 класів завантажуйте за цим посиланням: bit.ly/UNICEF_lesson1
Матеріали для 5-11 класів – за цим: bit.ly/UNICEF_lesson2
Урок розроблений ГС Освіторія в межах кампанії "Школо, ми готові", яку реалізує UNICEF Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня на mon-covid19.info/schools.