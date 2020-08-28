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Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

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Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни
У Міністерстві освіти і науки визначилися з темою першого шкільного уроку в цьому навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Вже за кілька днів – свято 1 вересня! Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах.
Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. Для проведення інтерактивного уроку рекомендуємо педагогам скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, ці матеріали допоможуть:
◾ пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
◾ розвінчати міфи щодо COVID-19;
◾ ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
◾ поінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.

Матеріали для 1-4 класів завантажуйте за цим посиланням: bit.ly/UNICEF_lesson1

Матеріали для 5-11 класів – за цим: bit.ly/UNICEF_lesson2

Урок розроблений ГС Освіторія в межах кампанії "Школо, ми готові", яку реалізує UNICEF Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня на mon-covid19.info/schools.

Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни 01

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Маленькі українці розумніші за дорослих хохлодятлів !
    Вибори 21.04.2019 це показали !
    Тому от такого постера досить:

    Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены - Цензор.НЕТ 6929
  • Лана Бури
    Це ж які такі міфи? Про існування МОЗ і ВОЗ?
  • dtrscnij grsrt
    А турбота за ближнього, то людська етика.
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