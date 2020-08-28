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Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією

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Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією
Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський 28 серпня підписали спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові обмінюватися досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування", - повідомив Марченко.

Згідно з повідомленням, реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ.

"Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Подаруночок заробітчанам прилетів. Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією - Цензор.НЕТ 4759
  • Игорь Деев
    Ща впендюлят всем заробитчанам ЕСВ начиная с даты открытия безвиза.
    У нас по взысканию ЕСВ нет сроков давности.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    З якого буя. Податок вираховується за місцем отримання прибутку. Хочете податок - створюйте робочі місця.
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