Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій

За кордоном повинні подумати, на що може перетворитися Європа, якщо в Білорусі спалахне.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні, спілкуючись з представниками трудового колективу ТОВ "Савушкін-Орша" і журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Треба втихомиритись, і їм теж, за кордоном, взяти голову в руки, заспокоїтися і подумати, на що може перетворитися Європа, якщо тут (в Білорусі. - Ред.) спалахне. Ви ж прекрасно розумієте", - підкреслив він.

"Ви вчора чули заяву нашого сусіда і мого хорошого друга (йдеться про заяву президента Росії Володимира Путіна. - Ред.). Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми проґавимо", - зазначив Лукашенко.

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За його словами, в цьому випадку Білорусь може перетворитися на театр військових дій, де "будуть вирішуватися не наші питання".

"Їм (на Заході. - Ред.) не Білорусь потрібна. Білорусь - це трамплін, як зазвичай, у Росію. Тільки не так, як Гітлер групу армій Центр кинув на Москву. Технології інші. Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська і надали підтримку, - сказав Лукашенко. - Їм потрібен тут ринок, де вони торгуватимуть своєю продукцією".

Говорячи про військову загрозу Лукашенко підкреслив, що вона справді існує.

"І те, що я вас напружую зараз з приводу цих гусениць танків на території Польщі і Литви, так слухайте, ми ж не ідіоти. Були під Берліном американські F-16 (літаки. - Ред.), ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди - 15-20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як головнокомандувача - питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Може, ядерна зброя, - сказав він. - Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати".

"А чого в цей момент почали розгортати частини НАТО біля наших кордонів? Прямо біля кордону розгорнули навчання. Що я повинен робити? Я теж розгорнув біля кордонів частини, половину армії привів у бойову готовність. Це недешево", - зазначив він.

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Лукашенко зазначив, що в цій ситуації на тлі зовнішніх загроз ще й змушений тримати певний резерв військовослужбовців з урахуванням суспільно-політичної обстановки.

"Це що, нормально? І ви мене починаєте критикувати, що я з автоматом там бігаю по вулиці і готовий стріляти у власний народ. Слухайте, я за чверть століття в народ ніколи пальцем не показував, не те щоб стріляти", - підкреслив він.

Лукашенко також провів паралелі з ситуацією на початок Великої Вітчизняної війни, коли "Радянську армію заколисали і в підсумку вона виявилася не готова відбити агресію": "Я вчив історію добре і знаю це. Тому роблю висновки. Для мене це був урок. Тому я змушений був пів армії привести в повну бойову готовність і розгорнути, оточити фактично Гродно, щоб вони не дивилися на цю нашу перлину".

"Не хвилюйтеся. Це мої проблеми, і я їх буду вирішувати. Але тут (на місцях. - Ред.) ви повинні вирішити проблему, бо ми втратимо все ось це багатство, яке ми зараз бачимо", - підкреслив він.

Лукашенко також розповів, як зв'язався з президентом Росії і змалював йому обстановку. "У нас договір. Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою, - запевнив він. - Але якщо там смикнуться за кордоном, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія. А росіяни нас мають підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави".

Він також підкреслив, що, роблячи відповідні дії, Росія рятує не стільки Білорусь, адже загроза є і щодо самої Росії.

"Президент Росії, розуміючи це, захищаючи Білорусь, перш за все захищає Росію", - резюмував Лукашенко.