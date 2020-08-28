Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розраховувати на зняття обмежувальних заходів, вжитих у зв'язку з пандемією коронавірусу, найближчими місяцями не варто.

"Очевидно, взимку і восени все залишиться так само", - сказала вона в п'ятницю, відкриваючи щорічну літню пресконференцію в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, громадянам "доведеться ще довго жити з цим вірусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель

"Потрібно розраховувати на те, що найближчими місяцями багато що буде ще складнішим, ніж улітку", - зазначила Меркель.

За її словами, влітку епідемічна ситуація покращилася завдяки тому, що люди частіше перебували на свіжому повітрі, пише Українська правда.

"У наступні кілька місяців буде важливо зберегти низьку кількість інфекцій, коли ми знову будемо в приміщеннях - на робочих місцях, в школах і вдома", - сказала Меркель.

"Нам доведеться жити з цим вірусом довше, і тому моє базове ставлення - це пильність та увага. Особливо зараз, коли за останні кілька тижнів кількість заражень значно зросла. Все залишається: це серйозно, все ще серйозно - і продовжуйте ставитися до цього серйозно", - зазначила німецький канцлер.

Меркель наголосила, що ситуація не буде "такою, як раніше", поки "у нас не буде вакцини і ліків".