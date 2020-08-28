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Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше

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Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розраховувати на зняття обмежувальних заходів, вжитих у зв'язку з пандемією коронавірусу, найближчими місяцями не варто.

"Очевидно, взимку і восени все залишиться так само", - сказала вона в п'ятницю, відкриваючи щорічну літню пресконференцію в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, громадянам "доведеться ще довго жити з цим вірусом".

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"Потрібно розраховувати на те, що найближчими місяцями багато що буде ще складнішим, ніж улітку", - зазначила Меркель.

За її словами, влітку епідемічна ситуація покращилася завдяки тому, що люди частіше перебували на свіжому повітрі, пише Українська правда.

"У наступні кілька місяців буде важливо зберегти низьку кількість інфекцій, коли ми знову будемо в приміщеннях - на робочих місцях, в школах і вдома", - сказала Меркель.

"Нам доведеться жити з цим вірусом довше, і тому моє базове ставлення - це пильність та увага. Особливо зараз, коли за останні кілька тижнів кількість заражень значно зросла. Все залишається: це серйозно, все ще серйозно - і продовжуйте ставитися до цього серйозно", - зазначила німецький канцлер.

Меркель наголосила, що ситуація не буде "такою, як раніше", поки "у нас не буде вакцини і ліків".

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    И то правда. Чё мне нервничать? У меня запас туалетной бумаги на два года усиленной срачки.
  • Підлога Маккартні
    было бы чем харчеваться Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 2700
  • PREDATOR PREDATOR
    Щось ніхто не говорить за Ковід в Білорусі.Спочатку в нас казали,що там буде апокаліпсис,навіть тут на форумі.Більше того,возовці лякали.Були ж мітинги,на яких всі без масок.То коли чекати кінця?

    Давайте змоделюємо ситуацію.Диктатор вводить жорсткий карантин і переносить вибори спочатку на осінь,а потім на весну.То на мою думку навіть мітингів би не було.
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