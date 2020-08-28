Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України зазначає, що можливе запровадження Республікою Білорусь заборони на транзит вантажів через свою територію в порти Литви негативно позначиться на українських транспортних потоках.

"Україна може постраждати лише в тому випадку, якщо білоруська сторона заборонить транзит через свої території в порти Литви", - зазначили в коментарі "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на думку Мінінфраструктури, рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити територію країни для транзитних вантажів з Польщі та Литви в Китай і Росію не вплине на українські транспортні потоки.

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Як повідомлялося, "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про підготовку санкцій у відповідь щодо Литви і Польщі: за його словами, "поляки і литовці" торгуватимуть з Росією через Чорне море. Лукашенко також заявив, що Білорусь відмовиться від використання портів Литви під час експорту своєї продукції.