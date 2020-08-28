Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення

Директор Національного антикорупційного бюро розповів про хід справи "Приватбанку", яку він називає найскладнішою в його практиці.

Про це він заявив в інтерв'ю радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Насамперед Ситник підтвердив, що сума грошей, виведених з "Приватбанку" до його приватизації, обчислюється мільярдами доларів. Зокрема, він сказав, що озвучена раніше журналістами цифра в районі $10 млрд правдива.

"Цю суму я почув вперше, саме 10 млрд доларів, але там якраз мільярди доларів за різними підрахунками, якраз це десь наближається до цієї цифри", - зазначив Ситник.

Він додав, що для повернення цих грошей в Україну необхідні висновки експертів про те, що гроші були виведені з "Приватбанку" і куди вони були спрямовані пізніше. Тільки після отримання таких висновків, каже Ситник, ВАКС зможе почати розгляд даної справи і приймати рішення в ній.

"Ми постійно отримуємо інформацію з-за кордону, оскільки у цій справі дуже велика кількість міжнародно-правових доручень. Це надається експертом для того, щоб... фінал буде такий або ми, слідство, доводимо, що ця орієнтовна сума збитків, яка по-різному там називається, вона встановлюється експертним шляхом і це прямий шлях до фінального документу у справі - це підозра, відповідно з направленням до суду", - зазначив Ситник.

Директор НАБУ при цьому підкреслив, що знайти, де осіли вкрадені гроші не складно, однак щоб повернути їх саме і потрібно мати рішення ВАКС.

"Знайти гроші і майно зараз не є великою проблемою ... Якщо ці справи (про виведені кошти. - Ред.) почнуть рухатися і почнуться вироки, то це прямий шлях для повернення коштів, тому що в дійсності коштів заблоковано і заарештовано дуже багато як в Україні, так і за її межами. Але те, що ми повертаємо державі, основний механізм повернення, - це добровільне відшкодування. Основні ресурси, які нами заблоковано, їх повернути можливо, коли будуть відповідні рішення судів", - пояснив Ситник.