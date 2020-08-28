Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС. СПИСОК

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на 28 серпня 2020 року громадяни України можуть подорожувати до 45 країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Щодо переліку країн, які відкриті для подорожей українців. Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується, і відповідно попит вже буде менший. Нині відкриті і відносно відкриті для України 45 країн", - сказав він. За словами Кулеби, цей показник змінився порівняно із ситуацією два тижні тому, коли для громадян України були відкритими 42 країни. На сьогодні до цих держав додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан. "Країни ще зберігають правила в'їзду - в деякі країни можна в'їхати вільно, в деякі - дотримуватися певних правил", - додав глава МЗС. Як уточнили в пресслужбі МЗС, Туніс, який раніше входив до списку країн, які відкрили кордони для українців, вніс Україну в "червону зону" епіднебезпеки, і тому українці вже не можуть відвідувати цю країну.

Повний список країн, куди можуть поїхати українські туристи на відпочинок: Хорватія, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Джибуті, Буркіна-Фасо, Того, Республіка Чад, Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко (юрисдикція США) і острівна країна Сент-Люсія, розташована в Карибському морі, Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан.

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