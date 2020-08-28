Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС. СПИСОК
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
"Щодо переліку країн, які відкриті для подорожей українців. Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується, і відповідно попит вже буде менший. Нині відкриті і відносно відкриті для України 45 країн", - сказав він. За словами Кулеби, цей показник змінився порівняно із ситуацією два тижні тому, коли для громадян України були відкритими 42 країни. На сьогодні до цих держав додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан. "Країни ще зберігають правила в'їзду - в деякі країни можна в'їхати вільно, в деякі - дотримуватися певних правил", - додав глава МЗС. Як уточнили в пресслужбі МЗС, Туніс, який раніше входив до списку країн, які відкрили кордони для українців, вніс Україну в "червону зону" епіднебезпеки, і тому українці вже не можуть відвідувати цю країну.
Повний список країн, куди можуть поїхати українські туристи на відпочинок: Хорватія, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Джибуті, Буркіна-Фасо, Того, Республіка Чад, Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко (юрисдикція США) і острівна країна Сент-Люсія, розташована в Карибському морі, Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан.