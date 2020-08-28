Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська

Глави МЗС країн ЄС зійшлися на думці про те, що санкції щодо Білорусі необхідно розширити.

Про це повідомив у п'ятницю у себе у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, які наводить Bloomberg, зокрема, санкції мають бути поширені на основних представників білоруського виборчкому і на співробітників правоохоронних органів.

Сіярто зазначив, що країни Вишеградської групи - Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія - також звернулися до глави європейської дипломатії Жозепа Борреля із закликом якомога швидше скласти список санкцій і не чекати місяць на наступну формальну зустріч глав МЗС країн ЄС.

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