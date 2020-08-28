Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело

Експертиза не встановила наявність завдання збитків від застосування формули "Роттердам+".

За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні процесуальний керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи, написав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня. Збитків державі не встановлено, експерти вважають, що ціни коливалися виключно через різницю в тарифах", - зазначив журналіст.

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"Таким чином, найбільший скандал щодо закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і який був підставою для звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента експрезидента Петра Порошенка на знаменитих дебатах у квітні 2019-го, закінчився нічим", - констатував він.

"Сам Зеленський, по суті, руками підпорядкованої йому СБУ закрив справу проти свого опонента, всупереч власним погрозам. Одне з основних обвинувачень проти Порошенка Зеленський визнав безпідставним. Влада ніяк не коментувала експертизу СБУ, на підставі якої ухвалено рішення прокуратури", - додав Бутусов.

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"Причина закриття справи - залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед. Скандал із "Роттердам+" спонсор Зеленського Ігор Коломойський використав для отримання контролю над державною енергокомпанією "Центренерго". Інших результатів справи не виявилося", - резюмував журналіст.