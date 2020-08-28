Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги

Українські прикордонники в Одеському міжнародному аеропорту відмовили в перетині кордону групі білоруських громадян, які вилетіли напередодні з Мінська. Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі отримають преференційний режим у разі в'їзду в Україну, незважаючи на закриття кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Громадянам Білорусі було відмовлено у перетині державного кордону в зв'язку з рішенням Кабінету Міністрів України про заборону іноземцям з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня. Білорусам не заборонили відвідувати Україну. Найближчим часом вони повернуться до Білорусі", - повідомили виданню в одеському прикордонному загоні.

За словами прикордонників, з моменту закриття українського кордону в аеропорту перебували 20 іноземців, яким було відмовлено у в'їзді в Україну.

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Одна з пасажирів білоруського рейсу Вероніка розповіла "Свобода", що всім громадянам Білорусі, а їх близько 8 осіб, винесено постанову про заборону відвідування України:

"За ніч нас кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Заснути було неможливо. Вранці нас перевели в зал очікування, де ми можемо купити чай і бутерброди за свій рахунок. А ось з питною водою проблем не було. Разом з нами тут і інші іноземці - громадяни Молдови, євреї, які запланували паломництво в Умань.

Прессекретар Держприкордонслужби України повідомив "Свободі", що рішення уряду про закриття кордону 28 серпня не передбачає окремих механізмів для громадян Білорусі.

"З гуманітарних міркувань окреме рішення може прийняти голова Державної прикордонної служби. У постанові немає окремої категорії про білоруських громадян, але є список винятків, якими вони можуть скористатися", - сказав Андрій Демченко.

За його словами, громадяни Білорусі, які постраждали від тиску і переслідувань під час масових акцій протесту, повинні заявити про це на прикордонному пункті пропуску на території України, і надалі буде розглянуто питання їх допуску на територію України.

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Нагадаємо, вранці 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі будуть користуватися преференційним режимом при в'їзді в Україну, незважаючи на закриття кордонів.