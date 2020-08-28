Новини • Підписання асоціації з ЄС, Агресія Росії проти України

Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав

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Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував їй за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Зеленський написав у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Проговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Що Україна і ЄС, попри COVID19 продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 N4 ("Нормандська четвірка". - Ред.) після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни.

Також читайте: Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" може відбутися в перших числах вересня, - Єрмак

Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту Нормандської четвірки після зустрічі радників глав держав 01

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Топ коментарі

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
    6 ч. ·

    Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
    Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
    Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

    Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
  • Порохобандерівець
    Фотография в журнале -
    У костра сидит отряд.
    Вы Володю не узнали?
    Он уселся в первый ряд.

    Бегуны стоят на фото
    С номерами на груди.
    Впереди знакомый кто-то -
    Это Вова впереди.

    Снят Володя на прополке,
    И на празднике, на елке,
    И на лодке у реки,
    И у шахматной доски.

    Снят он с летчиком-героем!
    Мы другой журнал откроем
    Он стоит среди пловцов.
    Кто же он в конце концов?
    Чем он занимается?
    Тем, что он снимается!
    Агния Барто, 1957
  • Власов Сергей b3083465



    Сергій Таран / Sergiy Taran

    @sergiy_taran

    ·5 ч

    Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
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