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Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією

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Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією
Україна розраховує найближчим часом отримати військову допомогу від Великої Британії, в тому числі великий контракт на летальне озброєння.

Про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" український посол у цій країні Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Британський трек - унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", - сказав Пристайко.

"У тому числі йдеться про значний контракт на летальне озброєння - не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію", - уточнив дипломат.

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Пристайко зазначив, що питання локалізації - це позиція уряду України.

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Топ коментарі

  • Anton Zhurawski
    ув, Сенатор, в 1989 году в Хельсинки среди прихожан православного храма я встретил чудом выжившего в мартовских боях 1921 года матроса, участника Кронштадтского восстания:
    при встрече ему было 90 лет, но выглядел на очень хорошие 80 лет, не больше: сказалось благополучное проживание в течение 68 лет в зажиточной свободной Финляндии:

    ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
  • Ави
    это прецедент, открытие ручейка для запуска полноводной реки, Англия подает инициативу по вооружению Украины
  • Senator S 01a656ec
    Британия единственная страна в Мире которавя воевала с Гитлером с первого дня 2 Мировой...с 1 сентября 1939 года...с кем воевало рюсскае быдло..догадайтесь сами Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 4258
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