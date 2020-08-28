Українці не дуже охоче ходять на місцеві вибори, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці ходять на місцеві вибори не так охоче, як на загальнонаціональні, й закликав громадян активніше брати участь у житті своїх сіл і міст.

Про це він сказав під час візиту в Черкаську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори або вибори парламенту, люди йдуть на них менш охоче. На мою думку, це неправильно. Усі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе, з твоєї громади, селища, міста", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що не всі громадяни хочуть іти в політику й балотуватися, але зауважив, що кожен мешканець того чи іншого населеного пункту повинен розуміти, кому довіряє владу на місцях та як її контролювати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області.

Чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.