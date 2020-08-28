Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися

Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві.

Про це повідомила пресслужба Європейського гімнастичного союзу, передає Цензор.НЕТ.

Президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова пояснила, що організація сама відмовилася від участі в змаганнях. За її словами, причиною такого рішення стала неможливість "сидіти два тижні в ізоляції", як того вимагає сторона, яка приймає.

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