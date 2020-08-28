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Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися

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Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися
Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві.

Про це повідомила пресслужба Європейського гімнастичного союзу, передає Цензор.НЕТ.

Президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова пояснила, що організація сама відмовилася від участі в змаганнях. За її словами, причиною такого рішення стала неможливість "сидіти два тижні в ізоляції", як того вимагає сторона, яка приймає.

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Топ коментарі

  • Olexandr Chornogorodskij
    нефуй шастать тут
  • Дорогой Я
    Ложь: отказались из-за достоверной проверки на допинг.
  • алексей свиридов d126c789
    и из-за того, что в программу не включили упражнение с лопатами и блинами.
    Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 2549
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