Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС

Співробітники української кіберполіції заблокували низку груп у соцмережах, де закликали до насильства над жінками. Правоохоронці встановили, що адміністраторами груп були громадяни Російської Федерації.

Про це повідомила в Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька профілів у Фейсбук та Інстаграм поширили інформацію про закриті групи у месенджерах та соціальних мережах, де закликають до насильства над жінками (як фізичного так і сексуального). Адміни та учасники ділилися "порадами", як "правильно" обрати жертву, які потрібні снодійні, як нападати та бити жертву, а потім ґвалтувати. Досвідом "звірств" пропонували ділитися з іншими учасниками спільноти збоченців та злочинців. Завдяки оперативному та професійному реагуванню працівників кіберполіції вдалося заблокувати низку таких груп, які адмініструвалися громадянами РФ", - розповіла Павліченко.

За її словами, стало відомо, що IP-адреси, з яких здійснювалися авторизації, перебувають у володінні інтернет-провайдерів російських міст Омська та Москви.

Наразі вся наявна інформація передана до Інтерполу.

Читайте також: Блоковано діяльність жителя Вінниці, який викрадав персональні дані з веббраузерів за допомогою вірусу, - кіберполіція