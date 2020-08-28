Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС
Про це повідомила в Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька профілів у Фейсбук та Інстаграм поширили інформацію про закриті групи у месенджерах та соціальних мережах, де закликають до насильства над жінками (як фізичного так і сексуального). Адміни та учасники ділилися "порадами", як "правильно" обрати жертву, які потрібні снодійні, як нападати та бити жертву, а потім ґвалтувати. Досвідом "звірств" пропонували ділитися з іншими учасниками спільноти збоченців та злочинців. Завдяки оперативному та професійному реагуванню працівників кіберполіції вдалося заблокувати низку таких груп, які адмініструвалися громадянами РФ", - розповіла Павліченко.
За її словами, стало відомо, що IP-адреси, з яких здійснювалися авторизації, перебувають у володінні інтернет-провайдерів російських міст Омська та Москви.
Наразі вся наявна інформація передана до Інтерполу.