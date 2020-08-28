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Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС

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Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС
Співробітники української кіберполіції заблокували низку груп у соцмережах, де закликали до насильства над жінками. Правоохоронці встановили, що адміністраторами груп були громадяни Російської Федерації.

Про це повідомила в Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька профілів у Фейсбук та Інстаграм поширили інформацію про закриті групи у месенджерах та соціальних мережах, де закликають до насильства над жінками (як фізичного так і сексуального). Адміни та учасники ділилися "порадами", як "правильно" обрати жертву, які потрібні снодійні, як нападати та бити жертву, а потім ґвалтувати. Досвідом "звірств" пропонували ділитися з іншими учасниками спільноти збоченців та злочинців. Завдяки оперативному та професійному реагуванню працівників кіберполіції вдалося заблокувати низку таких груп, які адмініструвалися громадянами РФ", - розповіла Павліченко.

Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС 01

За її словами, стало відомо, що IP-адреси, з яких здійснювалися авторизації, перебувають у володінні інтернет-провайдерів російських міст Омська та Москви.

Наразі вся наявна інформація передана до Інтерполу.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
  • mrSmith
    Мда, человечество явно деградирует...
    Если уже такое есть, то что дальше?
  • wittmann1980
    Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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