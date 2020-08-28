Спецслужби повинні відреагувати на створення в Україні парамілітарної організації Ківи, – Білецький

Лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький прокоментував ситуацію з нападом на автобус людей нардепа Іллі Ківи під Харковом.

Відповідне відеозвернення Білецький оприлюднив в YouTube.

"Кажуть, що сьогодні невідомі патріоти перетнулися на трасі Київ-Харків з "тітушнею" Іллі Киві і, скажімо так, трохи посварилися. Нічого серйозного, як ми вже знаємо, не сталося. Декілька з синцями потрапило ківіних "орлів" у лікарню, але між тим – про саму ситуацію. Якщо така ситуація сталася, то це в першу чергу реакція на бездіяльність українських спецслужб і МВС", – заявив Білецький.

За його словами, за часів Революції Гідності патріоти вже бачили проросійські загони, схожі на організацію Ківи.

"Люди із загостреним почуттям справедливості, які пам’ятають 2014 рік, вони дуже добре пам’ятають подібні проросійські загони. Ми пам’ятаємо казачків з нагайками в Криму, ми пам’ятаємо всі ці донбаські "русі", Харківський "Оплот", який починав як спортивний клуб, а потім продовжив як вбивці й кати на Майдані", – зазначив лідер "Нацкорпусу".

Білецький стверджує, що в низці українських міст формуються воєнізовані проросійські загони, які очолюють прихильники партії Віктора Медведчука.

"Прямо зараз у центрі України, в Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові створюються воєнізовані парамілітарні проросійські загони, очолювані електоратом Іллі Киві. Це відбувається, кажуть, за гроші Медведчука, але немає ніяких грошей Медведчука, є кошти РФ, які тут поширює Медведчук", – сказав він.

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Він додав, що за підозрою в причетності до нападу на людей Киви затримали 14 осіб.

"Наскільки мені відомо ці люди не мають жодного відношення до цієї ситуації, а якщо мають, то я сподіваюся, що СБУ, яка має займається сепаратизмом, а також Генпрокуратура, матимуть волю, совість, характер і нагородять хлопців за боротьбу з сепаратизмом. Якщо не зупиняти медведчуковські банди сьогодні, то завтра ми отримаємо "ЛДНР" в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві та Черкасах", – підсумував Білецький.