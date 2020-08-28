Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП

Справу закрили через відсутність складу злочину і достатніх доказів провини підозрюваних. При цьому досудове розслідування триває.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"8 серпня 2019 року 6 особам повідомлено про підозру за ст. 364 КК України. Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КПК України, в першу чергу, заснована на доказах і документах, що підтверджують можливе заподіяння збитку в період часу 2016- 2017 рр. в результаті дій підозрюваних осіб. Сукупність доказів була достатньою для повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності і продовження подальшого досудового розслідування", - йдеться в коментарі САП.

При цьому в антикорупційному органі додали, що зараз у зв'язку з тривалістю попереднього розслідування вичерпані можливості отримати докази винуватості підозрюваних та інших осіб для суду.

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"З огляду на викладене, складено постанову, згідно з якою 27.08.2020 кримінальне провадження закрито у частині, що стосується підозрюваних в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину. Однак в повному обсязі кримінальне провадження не закрито, в ньому триває досудове розслідування", - йдеться в коментарі САП.

Раніше про те, що САП закрила справу "Роттердам +", повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.



