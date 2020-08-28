Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що погрози Олександра Лукашенка про введення санкцій проти Литви і Польщі - це природна для нього поведінка.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Це продовження інших його погроз. Природно, що він йде ва-банк, захищається всіма зрозумілими йому способами", - сказав Лінкявічюс.

"Якісь його вчинки неадекватні, але важко давати якісь оцінки, це його природна захисна поведінка для збереження своєї посади, не звертаючи уваги ні на внутрішню ситуацію, ні на тиск міжнародної спільноти", - додав він.

Лінкявічюс заявив, що режим Білорусі повинен оцінити економічний стан своєї країни і прийняти логічні рішення.

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"Подивимося, як це виглядатиме на практиці, адже такі заяви звучали не раз і не два. Я так уявляю, що вони повинні враховувати і свої інтереси - країна в дуже складній економічній ситуації, і вони повинні враховувати, які шляхи і способи підтримки економіки більш прийнятні, - стверджує Лінкявічюс. - Тут потрібно зрозуміти, що наше економічне співробітництво - це одна з тих сфер, які ми називаємо прагматичною - вона вигідна для обох сторін, не тільки для Литви. Нелогічно буде це зруйнувати".

Нагадаємо, 28 серпня Олександр Лукашенко пообіцяв відповідь білоруської сторони на введення санкційних заходів з боку Литви та Польщі.