"Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу
"Посягання на нашу компанію були за всякої влади, в 2010 році - за Януковича, в 2018 році - при Порошенку. Але такого беззаконня, яке відбувається зараз, ми не очікували, тому що на нас нападають ті, хто повинен охороняти права громадян, права чесних підприємців", - зазначила власниця компанії, повідомляється на сайті "Еконія".
"Щодо компанії і мене, як власника, поліція розслідує кримінальне провадження за надуманим звинуваченням про нібито викрадення людини, це робиться, щоб незаконно заволодіти майном підприємства. Відкриття таких проваджень – стандартна схема поборів. Зухвалу брехню слідчих поліції та прокурорів спростовують адвокати в судах. Всі докази ми надали правоохоронцям, неодноразово скаржились на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ. Менше з тим, прокурор Роман Шененко та слідча Ільміра Чередник продовжують чинити беззаконні дії проти компанії", – підкреслила І.Варагаш.
"Ми просимо, щоб Ви, Володимире Олександровичу, звернули увагу на цю ситуацію, і щоб керівництво Офісу Генерального прокурора зробило нарешті свою роботу в рамках закону та здійснило належний нагляд за розслідуванням, щоб зупинити свавілля і корупційні дії слідчих органів", – резюмувала І.Варагаш.
Володимир Зеленський пообіцяв вивчити резонансну справу та взяти її під особистий контроль, повідомляють в компанії.