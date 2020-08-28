НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро заявляє, що ще 2 дні тому прокурор САП обговорював на нараді, як краще рухатися у справі, а тепер вирішив закрити її "з незрозумілих причин". НАБУ оскаржить це рішення.

Про це сказано в повідомленні пресслужби НАБУ, розміщеному на офіційній сторінці відомства в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних", - стверджують в НАБУ.

У Бюро стверджують: експертиза підтвердила, що дії 6 осіб завдали споживачам 18,87 млрд грн збитків, і сказала, що питання протиправності дій має вирішити суд.

Прокурор САП при цьому жодного разу за час розслідування не витребував матеріали провадження і не питав у слідства, чи дійсно всі можливості довести вину підозрюваних вже вичерпані, стверджують в НАБУ.

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"Два дні тому (прокурор. - Ред.) обговорював на нараді, як краще рухатись по справі далі. Замість того, щоб скерувати її до суду, з незрозумілих детективам причин, він несподівано ухвалив рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб", - сказано в повідомленні.

НАБУ категорично не погоджується з таким рішенням. Ми переконані, що вирішення долі цього провадження поза судовим процесом не відповідатиме законним інтересам громадянського суспільства і держави. Адже справа "Роттердам +" є знаковим для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли вищі посадові особи.

"Ми будемо робити все можливе законним чином, щоб відновити розслідування і передати справу до суду для його оцінки як неупередженим судом, так і громадянським суспільством", - пообіцяли в НАБУ.

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Про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила закрити справу "Роттердам +", стало відомо 28 серпня. Першим про це повідомив із посиланням на джерела головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пізніше цю інформацію підтвердила САП.



