Від початку доби 28 серпня порушень перемир'я не зафіксовано. Втрат немає, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".