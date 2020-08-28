Новини

Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

3 69821
Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський
Рішення Конституційного суду України (КС) про неконституційність окремих положень постанови Кабміну про карантинні обмеження та указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) є очікуваними, зазначає представник президента України в КС Федір Веніславський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Веніславський заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Очікувані рішення. За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і чинний, - тобто тільки початковий текст, який вже не діє", - сказав він.

На його думку, КС, по суті, ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все - суддів.

"Щодо Ситника також обґрунтоване рішення, оскільки у президента немає конституційних повноважень призначати директора НАБУ. Але більш детально коментувати подальший розвиток подій можна буде після аналізу тексту рішення", - підкреслив Веніславський.

Також читайте: Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Серж Рача
    Конституционный суд сегодня разошелся:

    ✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

    ✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

    ✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

    Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

    Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

    Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

    Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

    Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
  • Гыг с Вами
    ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
    долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
  • Vladimir Soukhov
    Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини