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Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський"

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Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко прокоментував рішення КС про неконституційність призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський – перший принаймні розумів ризики і хоч через пень-колоду, але дотримувався домовленостей із західними партнерами.

Другий же просто-напросто втратив контроль над керуванням державою і вже не здатний впливати на будь-які процеси. Реально на сьогодні нашою країною керують чотири людини: Коломойський, Ахметов, Аваков і Медведчук. І я хз що з цим робити і як взагалі з усвідомленням цього факту жити тут далі".

Як передає Цензор.НЕТ, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Також читайте: Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский" - Цензор.НЕТ 1797
  • Andriy Kalnyshevsky
    зебилы потихоньку прозревают) Ну те у кого сохранились остатки мозгов и совести.
  • Иннокентий beer
    Прозревают ровно до тех пор пока им нового бубочку не выкатят.
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