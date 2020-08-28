Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський"
32 646208
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко прокоментував рішення КС про неконституційність призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шевченко зазначив: "Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський – перший принаймні розумів ризики і хоч через пень-колоду, але дотримувався домовленостей із західними партнерами.
Другий же просто-напросто втратив контроль над керуванням державою і вже не здатний впливати на будь-які процеси. Реально на сьогодні нашою країною керують чотири людини: Коломойський, Ахметов, Аваков і Медведчук. І я хз що з цим робити і як взагалі з усвідомленням цього факту жити тут далі".
Як передає Цензор.НЕТ, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.