Я сподіваюся, ці сили не будуть задіяні, - Меркель про готовність Путіна ввести в Білорусь російських силовиків

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 28 серпня на пресконференції в Берліні застерегла Росію від силового втручання в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлерка висловила надію на те, що суверенітет Білорусі буде дотриманий. За її словами, білоруські громадяни, що протестують проти чинної влади країни, повинні мати можливість боротися за свої права "без втручання ззовні з якого б то не було боку".

Також Меркель розкритикувала заяву президента РФ Володимира Путіна про створення поліцейського резерву в зв'язку з ситуацією в Білорусі.

"Я сподіваюся, що ці сили не будуть задіяні", - зауважила канцлерка Німеччини.

Читайте: Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні