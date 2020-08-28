Новини • Революція в Білорусі

Я сподіваюся, ці сили не будуть задіяні, - Меркель про готовність Путіна ввести в Білорусь російських силовиків

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Я сподіваюся, ці сили не будуть задіяні, - Меркель про готовність Путіна ввести в Білорусь російських силовиків
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 28 серпня на пресконференції в Берліні застерегла Росію від силового втручання в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлерка висловила надію на те, що суверенітет Білорусі буде дотриманий. За її словами, білоруські громадяни, що протестують проти чинної влади країни, повинні мати можливість боротися за свої права "без втручання ззовні з якого б то не було боку".

Також Меркель розкритикувала заяву президента РФ Володимира Путіна про створення поліцейського резерву в зв'язку з ситуацією в Білорусі.

"Я сподіваюся, що ці сили не будуть задіяні", - зауважила  канцлерка Німеччини.

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Топ коментарі

  • cloud2009 26ea8082
    Имя Фамилия 8aa368cc - Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 3362

    это да..
    миллионы своих граждан положили в сыру землю за это..
    ну и как, - счастливы были на этой шестой части суши..?

    Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 7617
  • NonCFist
    Врёт она будто надеется, она только прикидывается дурой, тля подпутинская.
  • ALEX SUROVV
    уже к счастью не 1/6 а 1/8 часть суши. И то пока... Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 6087
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