МЗС Білорусі звинуватило Київ у "паузі" в двосторонніх відносинах

Відповідальність за наслідки припинення контактів між Україною і Білоруссю буде нести офіційний Київ, заявила пресслужба міністерства закордонних справ Білорусі.

Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС Білорусі, опублікованій у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану "паузу" - це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах", - сказано в заяві.

У міністерстві стверджують, що Мінськ готовий до подальшої співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна.

"Білоруська держава не допустить повторення ситуації, коли наша доля буде вирішуватися за кордоном. Білоруси, як ніякий інший народ, добре засвоїли уроки, які нам піднесла історія. У обставинах, що склалися, репутація незалежної і суверенної держави будується на вивірених, об'єктивних і самостійні рішення в інтересах власного народу і стабільності в регіоні, а не на амбіціях і спробах слідувати трендам", - наголошується в заяві.

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Напередодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна в зв'язку з ситуацією в Білорусі припинила всі контакти з білоруською стороною.