Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму

Попри те, що Конституційний Суд визнав призначення Артема Ситника головою НАБУ неконституційним, він залишиться на своїй посаді. Для його заміни не існує юридичного механізму.

Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив у коментарі "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо визнали указ неконституційним, то наступний його указ про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним у перспективі", - зазначив Веніславський.

Водночас він підкреслив, що для виправлення механізму призначення директора НАБУ потрібні законодавчі зміни.

"Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей", - резюмував юрист.

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Він також зазначив, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.

"Ні, загрози справам немає. Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, будуть вважатися легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

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