Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму
Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив у коментарі "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо визнали указ неконституційним, то наступний його указ про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним у перспективі", - зазначив Веніславський.
Водночас він підкреслив, що для виправлення механізму призначення директора НАБУ потрібні законодавчі зміни.
"Що з цим робити, до кінця незрозуміло. Питань більше ніж відповідей", - резюмував юрист.
Він також зазначив, що рішення КСУ не несе загрози справам, які розслідує НАБУ.
"Ні, загрози справам немає. Усі дії, вчинені директором НАБУ до сьогоднішнього дня, будуть вважатися легітимними і конституційними. Рішення КСУ не має ретроспективної дії", - заявив Веніславський.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.