29 серпня в День пам'яті захисників України в ефірі українського радіо прозвучить спектакль "Голоси"

29 серпня в День пам'яті захисників України в ефірі українського радіо на каналі "Культура" прозвучить радіоверсія вистави "Голоси".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці вистави.

У повідомленні зазначається: "29 серпня о 21.00 в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України - слухайте радіоверсію вистави "Голоси" на хвилях українських радіо, канал "Культура".

Також опубліковано ПОСИЛАННЯ НА ПРЯМИЙ ЕФІР

Є посилання на інструкцію про те, як слухати.