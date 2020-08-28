Новини

Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського

4 91478
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського
Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Музиченко, що займала посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі Зеленського №364 / 2020 від 28 серпня. Іншим своїм указом №365 / 2020 президент призначив Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим".

Раніше програма журналістських розслідування "Наші гроші" повідомляла, що Музиченко - дружина Сергія Мироновича Сендзюка, який в березні 2019 року пожертвував 500 тис. грн на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Згодом ці гроші йому повернули, бо з'ясувалося, що у Сендзюка на момент пожертвування був податковий борг в розмірі 1500 грн. Гроші Сендзюка, за даними "Наших грошей", повертали з рахунку ТОВ "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка.

Також читайте: Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою "Укрзалізниці"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Серж Пир
    Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
  • vitaliymkua
    Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
  • Серж Пир
    Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини