У Києві можуть знову закрити метро, - Кличко
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності. - Ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.
У той же час він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону, яку визначає уряд.
"Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", – сказав мер Києва.
Нагадаємо, навесні метро в Києві не працювало протягом двох місяців.