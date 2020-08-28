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У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко

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У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко
Метро в столиці закриють, якщо станеться вибух захворюваності на COVID-19, і пацієнтам не буде вистачати ліжок у столичних лікарнях.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності. - Ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

У той же час він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону, яку визначає уряд.

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"Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", – сказав мер Києва.

Нагадаємо, навесні метро в Києві не працювало протягом двох місяців.

Топ коментарі

  • Александр Айвазян
    Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
  • PREDATOR PREDATOR
    Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

    Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
  • PREDATOR PREDATOR
    А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
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