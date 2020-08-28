Кличко підтримав нашу ініціативу про те, щоб переглянути алгоритм організації системи відеоспостереження на вулицях Києва, - Головаш

Правоохоронні органи спільно з керівництвом КМДА розробили низку заходів, спрямованих на посилення заходів безпеки в столиці. Серед них зміна алгоритму організації системи відеоспостереження та встановлення додаткових комплексів, які розпізнають обличчя людей і номери автомобілів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.

"Відразу після того, що сталося в Луцьку я як керівник Антитерористичного штабу по Києву та Київській області провів координаційну нараду, на якій з колегами з інших служб виробили протокол спільних дій щодо посилення режиму контролю обстановки в регіоні, запобігання надзвичайних подій. У цій нараді брали участь керівники КМДА, ми з ними проговорили конкретний перелік заходів, в тому числі щодо посилення контролю місць масового скупчення людей. Особливу увагу приділили питанням транспортних розв'язок, зупинок як міського, так і приміського транспорту", - пояснив Головаш.

За його словами, зараз правоохоронці опрацьовують торгові комплекси, транспортні розв'язки, зупинки та інші об'єкти, які вимагають установки додаткових комплексів відеоспостереження, що дозволяють розпізнавати і людину, і номер автомобіля.

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"Віталій Володимирович пообіцяв, що однозначно буде внесено пропозицію про виділення додаткових коштів, і необхідні кошти будуть передбачені в бюджеті міста на 2021 рік. Хоча і в цьому році значні суми коштів в рамках програми "Безпечне місто" були вкладені. Ця програма ефективна і дає результат. Але ми постійно вивчаємо досвід наших колег з інших країн, дивимося, що вони використовують передового й ефективного в своїй роботі, тому і запропонували мерові низку заходів, які дозволять підвищити якість контролю за обстановкою в місті, - розповів він. - Зокрема, ми ініціювали, і міська влада опрацьовує зараз цю програму, встановлення wi-fi-сканерів в громадських місцях. Вони дозволять визначити wi-fi-пристрій, який можуть використовувати злочинці. У ситуації з вибухом на станції метро "Шулявська" для приведення вибухового пристрою в дію сигнал передавався по wi-fi. Тому ми наполягаємо на тому, щоб перейняти досвід мерій європейських міст, які обладнали всі транспортні вузли, місця найбільшого скупчення населення такими сканерами. Ними створені електронні системи, які дозволяють визначити в будь-якому кінці міста, які відеокамери працюють, і швидко отримати з них інформацію. Безумовно, необхідний значний фінансовий ресурс, в першу чергу для того, щоб адаптувати різного виду камери і пристрої, на які вони пишуть, в одну інтегровану систему, але ми почнемо проводити цю роботу поступово. Київська влада підтримує нашу ініціативу провести інвентаризацію всіх відеоресурсів (комунальних, приватних), які є, і ввести це все в єдину систему. Це, з одного боку, дозволить людям почуватися безпечніше, а правоохоронним органам - оперативніше реагувати на адміністративні, кримінальні правопорушення. З іншого - дисциплінує жителів і гостей міста, всі будуть чудово розуміти, що Київ під хорошим, щільним відеоспостереженням".

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