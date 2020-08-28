Підозрюваного у підпалі авто "Схем" заарештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу

У п'ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному в причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі 175 650 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

Броварська прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може переховуватися від слідства на непідконтрольних Києву територіях області.

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.

Захисники під час судового засідання заперечили будь-які ризики, наведені прокуратурою, водночас не були проти запобіжного заходу. Утім, вони просили домашній арешт.

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При цьому адвокат потерпілої сторони – водія програми "Схеми" Бориса Мазура, який є власником підпаленого автомобіля – також наполягав на триманні під вартою без можливості вийти під заставу.

Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду.

Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.

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Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".