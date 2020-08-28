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Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили

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Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили
Посольство Сполучених Штатів оприлюднило заяву до річниці трагедії під Іловайськом.

Її текст опубліковано в Твіттері посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

"Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаними кордонами України", - додали в посольстві.

Дипломати зазначили, що США будуть продовжувати проти Росії відповідні санкції, поки вона не виконає повною мірою свої Мінські зобов'язання.

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Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили 01

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Топ коментарі

  • Den4ik1771
    Подскажу по сикрету Друзьям Американцам!!!,вырубайте SWIFT!, исключайте из игры на фондовых биржах!,затем требуйте возврат гос долга,дальше больше,арест активов ,аблигаций,недвижимости, счетов!,и изюминка торта-депортация свиноскота на расеюшку!
  • Вова Зименский
    росия ведёт гибридную войну в своих интересах по всему миру . А США - удушающую политику против гибридных воен . Удав всегда душит - сжимает свои кольца на каждом выдохе жертвы . Росии немного-недолго осталось .
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Хех. Прискорбно сие все читать. Ведь давно всем понятно, что войны никто никогда не выигрывал переговорами к сожалению. И не думаю что в данном случае будет как-то иначе.
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