Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили

Посольство Сполучених Штатів оприлюднило заяву до річниці трагедії під Іловайськом.

Її текст опубліковано в Твіттері посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

"Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаними кордонами України", - додали в посольстві.

Дипломати зазначили, що США будуть продовжувати проти Росії відповідні санкції, поки вона не виконає повною мірою свої Мінські зобов'язання.

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