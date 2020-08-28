Ультрас житомирського "Полісся" виступили проти переходу в клуб захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Клуб другого за силою дивізіону України - житомирського "Полісся" - оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Трибуна.

Ультрас клубу виступили проти цього трансферу, оскільки Лобов виступав за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далівець" Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату самопроголошеної Луганської народної республіки в 2015-2016 роках.

"Звертаємося до керівництва "Полісся". Ви знущаєтесь? Де ви знаходите таких гравців? Чекаємо офіційну позицію клубу.

Якщо клуб спробує просунути далі і реабілітувати цього чорта з еленрівських териконів - наша реакція буде", - наводить заяву ультрас "Полісся" Tribuna.com з посиланням на фейсбук фанатської групи.

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З 2017 року Лобов виступав за краматорський "Авангард" у другому українському дивізіоні.