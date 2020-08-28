Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро називає рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро, черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності НАБУ.

Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційній сторінці НАБУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - сказано в повідомленні.

У НАБУ нагадали про те, що КС раніше позбавив Бюро права анулювати через суд незаконні оборудки держпідприємств. А також "фактично звільнив топчиновників від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення". Незабаром КС повинен розглядати звернення нардепів про нібито неконституційність створення самого НАБУ.

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"Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних", - стверджують в Бюро.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.



