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Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО

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Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади віднести місто до "червоної" зони і посилити карантин необґрунтованим і вважає, що його слід скасувати.

Як передає Цензор.НЕТ, це зрозуміло з його промови перед містянами, опублікованій у фейсбуці політика.

Виступаючи на міській площі 28 серпня, міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з таким рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Включення Івано-Франківська до "червоної" зони карантину - це політичне рішення, суб'єктивне і необґрунтоване... Критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Відбувається політичний шантаж заходу України", - заявив Марцінків.

Він пояснив, що до статистики хворих на коронавірус потрапили всі пацієнти із пневмонією, і це зіпсувало статистику.

Мер запевнив, що місто не ігноруватиме розпорядження центральної влади, але водночас закликав жителів висловити мирний протест.

"Я закликаю мирним способом висловлювати свій протест", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    інфікованих всі області та міста мають... Але чомусь жорсткий карантин вводять виключно в західних областях України?
    Чому зелені шакали так ненавидять виключно західну Україну, зрозуміло та очевидно всім.
  • Roman Tripalyk
    Аваков чорт.. Не пались так сильно) не будете ви мерзота більше залякувувати людей
  • PREDATOR PREDATOR
    sulima ivan Та ті хто помер віком в більшості за 80 років.В нас стільки не живуть.В східній Європі взагалі мало померлих.Та й в нас точно не приховують трупи.А навпаки залякують.Он в моєму містечку,спочатку пішла чутка,що повно в лікарні лежало,а цього не було.Я спілкувався з працівниками лікарні.Так багато хто з чиновників і лікарів собі поприписували безсимптомний стан і пішли на самоізоляцію,щоб взяти грошову компенсацію.А зараз кажуть,що привезли з інших міст.Щоб показати,що хворіють багато.А ще наче є померлі,але спірно.Одного дядечка приїхали в комбінезонах забрали і сказали,що він від вірусу помер.Але він любив добре випити і йому вже за 70 років.
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