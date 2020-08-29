Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади віднести місто до "червоної" зони і посилити карантин необґрунтованим і вважає, що його слід скасувати.

Як передає Цензор.НЕТ, це зрозуміло з його промови перед містянами, опублікованій у фейсбуці політика.

Виступаючи на міській площі 28 серпня, міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з таким рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Включення Івано-Франківська до "червоної" зони карантину - це політичне рішення, суб'єктивне і необґрунтоване... Критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Відбувається політичний шантаж заходу України", - заявив Марцінків.

Він пояснив, що до статистики хворих на коронавірус потрапили всі пацієнти із пневмонією, і це зіпсувало статистику.

Мер запевнив, що місто не ігноруватиме розпорядження центральної влади, але водночас закликав жителів висловити мирний протест.

"Я закликаю мирним способом висловлювати свій протест", - сказав він.

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